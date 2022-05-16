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Экономика

В ЦБ предложили ввести период охлаждения для денежных переводов

Банк России предложил ввести двухдневный период охлаждения, обязав банки на два дня приостанавливать денежные переводы на счета, которые, по данным ЦБ, используются мошенниками.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

В Telegram-канале регулятора об этом написал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

У ЦБ есть база, где содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у граждан, объяснил он.

«Мы предлагаем ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан», — цитирует Уварова Lenta.ru.

Ранее ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги.

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