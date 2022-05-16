В ЦБ предложили ввести период охлаждения для денежных переводов

В Telegram-канале регулятора об этом написал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
У ЦБ есть база, где содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у граждан, объяснил он.
«Мы предлагаем ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан», — цитирует Уварова Lenta.ru.
Ранее ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги.