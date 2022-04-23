ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Центральный банк России обяжет банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, которые были переведены с банковского счета без их согласия, то есть в результате махинаций мошенников, сообщает РБК со ссылкой на поправки, которые предлагается внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Это требуется для обеспечения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов.

В настоящее время ЦБ обсуждает эти меры с рынком, также идет работа над разработкой механизма возврата россиянам денежных средств, присвоенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2−3 дня, однако банки выступили против, указывает Газета.Ru. Они объяснили — за такой короткий срок невозможно вычислить, действительно ли перевод был мошеннический или клиент намеревался обмануть кредитную организацию.

Сейчас сроки возврата зависят от суммы похищенных средств.