$900 тысяч выманили мошенники у матери осужденного экс-замглавы департамента Минобороны РФ

«В ходе предварительного следствия был установлен один из мошенников, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявил источник.
Но он скрылся от следователей за границей и был объявлен в международный и межгосударственный розыск.
Злоумышленник вместе с неустановленными лицами пообещали матери Горшколепова «оказать квалифицированную юридическую помощь сыну» и в дальнейшем добиться смягчения ему наказания.
Возбуждено уголовное дело, пишет Газета.Ru.
Ранее ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги.
За что осудили
В 2016 году бывшего замруководителя Департамента имущественных отношений Минобороны РФ осудили почти на 8 лет за взятки в особо крупном размере.