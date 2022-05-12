$900 тысяч выманили мошенники у матери осужденного экс-замглавы департамента Минобороны РФ

Мошенники выманили у матери осужденного экс-заместителя главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова $900 тыс. под предлогом сокращения тюремного срока, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе предварительного следствия был установлен один из мошенников, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявил источник.

Но он скрылся от следователей за границей и был объявлен в международный и межгосударственный розыск.

Злоумышленник вместе с неустановленными лицами пообещали матери Горшколепова «оказать квалифицированную юридическую помощь сыну» и в дальнейшем добиться смягчения ему наказания.

Возбуждено уголовное дело, пишет Газета.Ru.

Ранее ЦБ предложил банкам возвращать клиентам украденные мошенниками деньги.

За что осудили

В 2016 году бывшего замруководителя Департамента имущественных отношений Минобороны РФ осудили почти на 8 лет за взятки в особо крупном размере.