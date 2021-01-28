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Происшествия

Суд вынес приговор жителю Алтая за расстрел полицейских

Алтайский краевой суд вынес приговор 53-летнему жителю Бийска за незаконное хранение оружия, взрывчатки и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Полиция.
Полиция.
бийск.22.мвд.рф

В феврале 2020 года двое сотрудников правоохранительных органов приехали к бийчанину, так как на него написали заявление о порче имущества.

Мужчина не пожелал давать какие-либо пояснения, начал угрожать полицейским убийством, а потом взял ружье и прицельно выстрелил по ним. Участковые успели скрыться за сараем.

Задерживать вооруженного дебошира пришлось при помощи сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Алтайскому краю.

«При проведении обыска у мужчины обнаружены незаконно хранимые оружие, боеприпасы и порох», — сообщили в прокуратуре.

Дело расследовали в краевом следственном комитете. Свою вину в ходе следствия мужчина не признал.

За содеянное суд приговорил бийчанина к 12,5 годам тюрьмы строгого режима и штрафу в 20 тыс. рублей.

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