31 января
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Происшествия

Суд впервые приговорил жителя Югры на 12 лет за поджог военкомата

Впервые в России суд вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата. Обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии, сообщает ТАСС.

Суд
Суд
СС0

Ранее двум обвиняемым переквалифицировали статью с «умышленного уничтожения» на «теракт». Это был один из первых случаев, когда в России изменили дело после поджога военкомата.

Теперь преступления в отношении военкоматов и их сотрудников расцениваются как террористические акты или призывы к ним, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Дела двух обвиняемых рассматривали по отдельности. Одного из них суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в мае 2022 года сообщалось, что двое молодых людей подожгли военкомат в Югре с помощью семи «коктейлей Молотова». Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал.

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