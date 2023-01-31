Суд впервые приговорил жителя Югры на 12 лет за поджог военкомата

Впервые в России суд вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата. Обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии, сообщает ТАСС .

Ранее двум обвиняемым переквалифицировали статью с «умышленного уничтожения» на «теракт». Это был один из первых случаев, когда в России изменили дело после поджога военкомата.

Теперь преступления в отношении военкоматов и их сотрудников расцениваются как террористические акты или призывы к ним, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Дела двух обвиняемых рассматривали по отдельности. Одного из них суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в мае 2022 года сообщалось, что двое молодых людей подожгли военкомат в Югре с помощью семи «коктейлей Молотова». Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал.