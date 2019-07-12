Суд заключил в СИЗО замглавы ПФР. Подробности заседания

Подозреваемый заключен в СИЗО до 9 сентября.

Прокуратура против

При этом прокуратура выступила против ареста Иванова, попросив избрать ему домашний арест с учетом явки с повинной и раскаяния.

Сам Иванов и его адвокаты предлагали для домашнего ареста частный дом Иванова в подмосковной Балашихе, где он проживает с женой.

Неустановленные взяткодатели

По версии следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина с 28 апреля 2017 года по 17 января 2018 года получил от неустановленных представителей группы компаний «Техносерв» за совершение действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, а также за общее покровительство и попустительство взятки на сумму не менее 4 млн 400 тысяч рублей. Басманный суд столицы рассмотрит вопрос об аресте второго фигуранта.

При рассмотрении вопроса об аресте Копейкина прозвучало, что замглавы ПФР фактически находился на зарплате у неустановленных лиц из группы компаний «Техносерв». Копейкин получал от них ежемесячно 200 тыс. рублей, которые перечислял на карточку, заранее переданную Иванову.

Ей пользовался не только чиновник, но и его жена — заявил представитель СК в суде.

Статьи УК

59-летнего Алексея Иванова задержали 10 июля. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Директору департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексею Копейкину вменяется посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в получении взяток.