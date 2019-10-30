Суд засекретил процесс по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

Накануне военный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела бизнесмена Дмитрия Михальченко, который обвиняется в хищении 1,26 млрд рублей по госконтракту на строительство объектов резиденции президента в Ново-Огареве.

На скамье подсудимых еще пять человек. Среди них руководители подрядных организаций ФГУП «Атэкс» и ООО «Стройфасад», сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и субподрядчики, пишет .

По версии следствия, все они входили в преступную группировку, созданную Михальченко, и совершили мошенничество в особо крупном размере — похитили 1,26 млрд рублей (ст. 210 и 159 Уголовного кодекса).

В декабре 2012 года ФСО заключила с «Атэкс» контракт на 5,7 млрд рублей на строительство в Ново-Огареве дома приемов, гостиницы со спортзалом, гаража и подсобных помещений.

По версии следствия, подрядчики по подложным договорам вывели из этих денег 1,26 млрд рублей, а также сорвали сроки сдачи объектов, пишет mail.ru. В результате «Атэкс» выплатила ФСО 77 млн рублей неустойки, следует из определения Арбитражного суда Москвы, который в июне 2018 года утвердил между сторонами мировое соглашение.

Сам Михальченко вину не признает — об этом он успел заявить в присутствии журналистов да «закрытия» процесса.