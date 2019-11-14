Судимым за изнасилования и убийства россиянам запретят работать таксистами

Министерство транспорта России по поручению президента Владимира Путина работает над законопроектом , согласно которому люди с непогашенной или неснятой судимостью по тяжким статьям не смогут работать водителями такси, троллейбусов, автобусов и трамваев.

Если законопроект примут, то ИП и другие юридические лица не смогут принимать на работу водителями автотранспорта людей с неснятой или непогашенной судимостью по статьям за убийство, изнасилование, истязание, причинение тяжкого вреда здоровью.

В эту же категорию попадут статьи за теракт и организацию террористического сообщества.

Ограничения не будут касаться тех, кто получил условный срок по этим статьям, пишет polit.ru.

В течение трех месяцев после принятия закона, всем водителям такси и общественного транспорта придется предоставить справки о несудимости. Тех, кто попадет под новые правила, должны будут уволить.

Разработать такой законопроект изначально предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Депутаты Госдумы его поддержали.