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Происшествия

Судно на подводных крыльях протаранило Дворцовую набережную. Появилось видео ЧП

15 июля вечером прогулочное судно на подводных крыльях «Метеор» потерпело аварию в центре Санкт-Петербурга. Судно мчалось перпендикулярно течению Невы без попыток сменить курс. Происшествие случилось напротив входа в Эрмитаж.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
CC0

Это засвидетельствовано на видео, сделанном очевидцем.

«Метеор» врезался в Дворцовую набережную и повредил нос. По словам сотрудника судоходной компании «Нева Тревел», в результате инцидента никто не пострадал. Поврежденное судно не дождалось прибытия экстренных служб и скрылось с места происшествия, пишет «Росбалт».

«Метеор» самостоятельно ушел на базу.

По предварительным данным, инцидент произошел с прогулочным теплоходом, рассчитанным на 116 пассажиров, судно было модернизировано в 2017-м году, пишет «РГ».

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