Судья огласила приговор Михаилу Ефремову. Реакция актера

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы, сообщает Business FM.

После оглашения приговора артист взяли под стражу в зале суда. <С 9 июня Ефремов находился под домашним арестом.>

Актер Михаил Ефремов без эмоций встретил приговор.

Приговоренный к восьми годам колонии артист был спокоен и промолчал, сообщает агентство «Москва». Ефремов спокойно протянул руки конвою, который надел на них наручники.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), в связи с аварией, которая произошла вечером 8 июня. Тогда его Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель Сергей Захаров погиб.

«В последнем слове Ефремов признал вину и раскаялся, что расценивается судом как частичное признание вины», — сказала судья.

Смягчающее обстоятельство

Суд признал смягчающем обстоятельством то, что Ефремов «принял меры к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшим», перечислив им по 200 тыс. рублей.

«Признаков наркомании и таксикомании у Ефрмова не выявлено», — сказала судья Елена Абрамова.

Суд не лишил актера госнаград.

Признание вины и адвокаты

В приговоре она указала, что Ефремов в суде не признал вину. Вероятно, к такому выводу судья пришла, так как подсудимый сделал заявление о признании вины уже после окончания судебного следствия, а его адвокаты не попросили его возобновить.

Ранее адвокаты фигуранта Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская в случае, если суд сочтет вину их клиента доказанной, просили не назначать ему реальный срок.

Права

Также актер Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, лишен водительских прав на три года, сообщает ТАСС.

После освобождения актер, по решению суда, еще три года не сядет за руль.

В любом случае, у осужденного есть право на обжалование приговора в суде высшей инстанции.

Статистика

В 2019 году за совершение аварий, в которых имеется погибший, были осуждены 848 человек. Из них 720 подсудимых — 85% — получили реальный срок с отбыванием наказания в колонии, но никто не получил больше 8 лет.

Подавляющее большинство — 590 человек — были приговорены на сроки от двух до пяти лет. От одного до двух лет получили 102 виновника ДТП, на сроки от пяти до восьми лет осуждены 21 человек. Еще семерым суд назначил наказание меньше года.

125 человек отделались условным сроком, трое — заплатили уголовный штраф. Девять обвиняемых избежали уголовной ответственности — дела против них были прекращены после выплаты судебного штрафа, пишет Lenta.ru.