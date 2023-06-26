26 июня
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Происшествия

Сухая трава вспыхнула на огромной площади рядом с алтайским селом

Сухая трава загорелась на площади более 1 тыс. км совсем рядом с поселком в Суетском районе 24 июня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Горение сухой травы
Горение сухой травы
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар начался в 500 м от поселка Украинский в Суетском районе. Возгорание распространилось на площадь 1,7 тыс. кв. м.

Это не первый случай горения сухой растительности. В тот же день - 24 июня - спасатели потушили еще пять аналогичных пожаров.

Так возгорание сухой травы произошло в 5 км от села Протасово Немецкого национального района. Огонь охватил площадь 550 кв. м. Горела трава и в селе Закладное Романовского района - площадь составила 110 кв. м.

"И эти пожары, уничтожающие, казалось бы никому не нужную сухую растительность, очень опасны", - предупреждают в ведомстве.

Пожарные напоминают, что в Алтайском крае до 27 июня местами по краю сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Ранее, наконец, удалось локализовать страшный лесной пожар в Егорьевском районе. Площадь возгорания достигла 10 тыс. га.

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