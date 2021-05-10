Сухая трава вспыхнула во время фейерверка ко Дню Победы в Красноярске

Инцидент попал на видео, которое снимали зрители шоу.
В МЧС отметили, что причина возгорания неизвестна.
Уточняется, что огонь успел разойтись на площади 150 квадратных метров. Пожар потушили менее чем за 15 минут.
Возгорание сухой травы произошло на острове Татышев в Красноярске во время фейерверка в честь Дня Победы, сообщает ТВК.
Инцидент попал на видео, которое снимали зрители шоу.
В МЧС отметили, что причина возгорания неизвестна.
Уточняется, что огонь успел разойтись на площади 150 квадратных метров. Пожар потушили менее чем за 15 минут.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter