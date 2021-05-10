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Происшествия

Сухая трава вспыхнула во время фейерверка ко Дню Победы в Красноярске

Возгорание сухой травы произошло на острове Татышев в Красноярске во время фейерверка в честь Дня Победы, сообщает ТВК.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Инцидент попал на видео, которое снимали зрители шоу.

В МЧС отметили, что причина возгорания неизвестна.

Уточняется, что огонь успел разойтись на площади 150 квадратных метров. Пожар потушили менее чем за 15 минут.

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