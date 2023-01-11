Суммы все больше. Сибиряк отдал мошенникам более 13 млн рублей

Мошенники обманули по стандартной схеме 61-летнего жителя Иркутска, который потерял 13 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Лжесотрудница правоохранительных органов сообщила потерпевшему, что деньги с его счета были отправлены в другую страну.

Спасти средства, по словам мошенницы, можно было путем оформления кредита на возможно доступную ему сумму в банке. После выполненной операции, деньги должны были попасть на якобы безопасный счет.

Мужчина целый месяц оформлял заявки на кредит в банках и совершал переводы. Только после того, как потерпевшему предложили продать всю недвижимость, он заподозрил неладное.

Как уточняют в ведомстве, порядка 10 млн из заявленной суммы ущерба, потерпевший взял в кредиты. Оставшиеся средства он перевел из собственных сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее, мошенники придумали новый способ обмана россиян.