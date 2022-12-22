Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Злоумышленники переключили внимание на новые банковские карты, которые получают россияне, пишут «Известия».

После доставки пластикового носителя поступает звонок и лжесотрудник предлагает ее активировать. О выпуске карты мошенники узнают чаще всего от штатных курьеров.

«По нашим данным, злоумышленники платят им от 500 до 1,5 тыс. рублей за клиента», — рассказывает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Новым клиентам мошенники могут позвонить и проинформировать о правилах обслуживания карты и условий кредита.

«В этом случае у человека спрашивают все данные и пытаются выведать максимум информации. Но если никаких операций не проводилось, то достаточно указать только этот факт», — подчеркивает член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

Ранее стало известно, что мошенники меняют электросчетчики за деньги в Барнауле.