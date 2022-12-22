22 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Злоумышленники переключили внимание на новые банковские карты, которые получают россияне, пишут «Известия».

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

После доставки пластикового носителя поступает звонок и лжесотрудник предлагает ее активировать. О выпуске карты мошенники узнают чаще всего от штатных курьеров.

«По нашим данным, злоумышленники платят им от 500 до 1,5 тыс. рублей за клиента», — рассказывает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Новым клиентам мошенники могут позвонить и проинформировать о правилах обслуживания карты и условий кредита.

«В этом случае у человека спрашивают все данные и пытаются выведать максимум информации. Но если никаких операций не проводилось, то достаточно указать только этот факт», — подчеркивает член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

Ранее стало известно, что мошенники меняют электросчетчики за деньги в Барнауле.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость