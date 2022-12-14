Мошенники меняют электросчетчики за деньги в Барнауле

В Барнауле появились мошенники, которые предлагают платно заменить электросчетчик за 10−19 тыс. рублей. Об этом сообщают в городской мэрии.

Жертвами мошенников становятся пожилые люди и их родственники. Самозванцы посещают частные дома и квартиры и предлагают проверить электросчетчик. После осмотра, они говорят, что прибор не годен и предлагают заменить его на новый за 10−19 тыс. рублей.

Также злоумышленники незаконно срывают со старого счетчика контрольные пломбы, без которых нельзя заменить прибор. Размер штрафов за это может достигать 150 тыс. рублей.

Барнаульская горэлектросеть напоминает, что меняет электросчетчик бесплатно, за сам прибор платить тоже не нужно. Специалисты не измеряют напряжение в розетках, не вмешиваются в работу внутридомовой проводки и меняют приборы учета по установленному графику.

Если пришли неизвестные и предлагают подобную услугу, следует попросить у них удостоверение.

Абонентам компании замену электросчетчиков осуществляют только две организации: в частных домах — ООО «Барнаульская сетевая компания», в многоквартирных домах — АО «Барнаульская горэлектросеть».