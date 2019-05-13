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Происшествия

SuperJet «Аэрофлота» развернулся в полете и экстренно вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Самара, вернулся в аэропорт базирования — Шереметьево.

Самолет. Суперджет.
Самолет. Суперджет.
kuhnmi(flickr.com), CC BY-SA 2.0, part from origina.

Самолет вылетел 13 мая в 01:59 по Москве, но в районе города Владимира развернулся и вернулся в столицу, пишет ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar. О причинах ситуации пока информации нет.

На сайте Шереметьево указано, что самолет находится в полете, в то время как аэропорт Курумоч (Самара) сообщил об отмене рейса, пишет ura.ru. По другим данным, самолет должен приземлиться в самарском аэропорту в 06:00 (московского времени).

5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту (73 пассажира и пятеро членов экипажа).

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