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Происшествия

Суперполицейский из Сибири бегом догнал машину нарушителей и обезвредил их

В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал внедорожник с пьяным водителем за рулем, сообщает региональное МВД.

Полицейский бегом догнал машину. Иркутская область.
Полицейский бегом догнал машину. Иркутская область.
кадр из видео.

Ведомство опубликовало несколько фрагментов погони, снятых на служебную камеру видеорегистратора.

«В районе поселка Трактовый по дороге двигалась иномарка, совершавшая опасные маневры. Автолюбители, наблюдавшие за ним, предположили, что водитель пьян, и сообщили об этом в полицию», — рассказали в МВД.

Наряд ДПС обнаружил машину нарушителя и попытался ее остановить. Однако водитель, услышав звуковую сигнализацию, попытался оторваться от преследования.

«Воспользовавшись моментом, когда водитель значительно снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон преследуемой машины», — отметили в ведомстве.

За рулем находился местный житель и три пассажира, один из которых владелец машины. В ходе медосвидетельствования в крови водителя выявлено 1,87 промилле алкоголя.

Нарушитель рассказал, что побоялся наказания, поэтому решил устроить гонку с полицией.

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