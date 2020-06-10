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Происшествия

Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя ответила на слова о мировой

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировое соглашение с актером Михаилом Ефремовым. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Пусть говорят», опубликованной на сайте Первого канала.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
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«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12-ти посидит», — заявила Стерхова.

По ее словам, с ней не связались ни родственники, ни представители актера.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и, как позже выяснилось, и наркотического опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

9 июня актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»).

Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа, сообщает Lenta.ru.

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