Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя ответила на слова о мировой

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12-ти посидит», — заявила Стерхова.
По ее словам, с ней не связались ни родственники, ни представители актера.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и, как позже выяснилось, и наркотического опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.
9 июня актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»).
Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа, сообщает Lenta.ru.