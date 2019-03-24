Супруги из Барнаула второй раз попались на продаже суррогатного алкоголя

Супружескую пару из Барнаула второй раз осудили за незаконную продажу разбавленного спирта. Муж и жена нуждались в деньгах и хотели таким образом подзаработать.

С августа по октябрь 2018 года супруги скупали на рынке и хранили дома спирт, который не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Вместе они разбавляли этот алкоголь водой и продавали людям, страдающим зависимостью, рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Дарья Онопа.

на суде выяснилось, что пара живет в очень стесненных условиях. Продавая суррогат, муж и жена пытались получить средства к существованию. Делали они это не в первый раз: оба уже были судимы за аналогичное деяние, но к моменту их поимки эти судимости были погашены.

Суд приговорил супругов к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Если в этот период их снова поймают на продаже чего-нибудь запрещенного, им будет грозить реальное заключение.