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Происшествия

Супруги пытались продать младенца ради нового дома

Суд вынес приговор паре из Узбекистана, которая пыталась продать недавно рожденного ребенка, сообщает Kun.uz.

Мужчина и женщина приходились друг другу сожителями. В феврале у них родилась дочь.

В беседе с возлюбленным женщина заявила, что хотела бы продать ребенка и на вырученные деньги купить дом.

Желающего забрать ребенка человека они нашли быстро. И после «недолгого торга» отдали девочку за 190 млн сум (чуть более 1,3 млн рублей).

Мужчину задержали, когда он получал первую часть суммы, указывает Газета.Ru. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, мать — к четырем.

У мужчины есть еще семеро детей. С кем они живут, не сообщается.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу ребенка.

"Цена по запросу" - так было написано в объявлении. Находилось оно в разделе "животные, кошки".

На фотографии — мальчик, на вид ему около двух лет. Позвонить сибирячке, которая предлагает купить ребенка, нельзя. Но можно написать сообщение. Судя по геолокации, ребенок живет в Первомайском районе города.

Также три москвички пытались продать младенца в торговом центре.

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