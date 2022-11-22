22 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Супружеская пара погибла, подорвавшись на боеприпасе

Супружеская пара погибла, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Это произошло в селе в Белгородской области, где объявлен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Супруги погибли в селе Староселье Краснояружского района. Они подорвались на боеприпас неустановленного образца.

На месте происшествия проводят следственные мероприятия, чтобы выяснить, как пара оказалась в зоне с режимом ЧС. Такой режим действует на территории муниципалитета с 27 октября.

«Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя», — предостерегает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков сообщил о другой мирной жительнице Шебекино. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной при обстреле.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость