Супружеская пара погибла, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Это произошло в селе в Белгородской области, где объявлен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС .

Супруги погибли в селе Староселье Краснояружского района. Они подорвались на боеприпас неустановленного образца.

На месте происшествия проводят следственные мероприятия, чтобы выяснить, как пара оказалась в зоне с режимом ЧС. Такой режим действует на территории муниципалитета с 27 октября.

«Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя», — предостерегает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков сообщил о другой мирной жительнице Шебекино. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной при обстреле.