2 апреля
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Происшествия

Супружеская пара заживо сгорела в корзине воздушного шара

Супружеская пара заживо сгорела во время полета на воздушном шаре в Мексике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Universal.

Супружеская пара заживо сгорела в корзине воздушного шара
Супружеская пара заживо сгорела в корзине воздушного шара
Скриншот видео

Трагедия произошла в мексиканском штате Мехико. Супружеская пара вместе с 13-летней дочерью решили покататься на воздушном шаре над археологической зоной Теотиуакан.

Вдруг во время полета корзина загорелась. По словам очевидцев, супруги пытались спастись от огня и спустили спасательную веревку, которая тоже загорелась. Тогда они выпрыгнули из корзины с большой высоты. Выжила только их дочь.

Предполагаемая причина возгорания — утечка топлива.

Ранее микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка. Внутри находили отец с сыном.

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