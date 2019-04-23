Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Суровая сибирячка избила полицейского копченой рыбой

Женщина торговала копченой рыбой на перроне вокзала Барабинска Новосибирской области. Продавец делала это без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), что считается правонарушением.

Рыба.
Рыба.
СС0

Полицейский попросил женщину уйти с перрона, но та начала бить его пакетом с копченой рыбой. Она наносила удары по голове, по ногам и причинила представителю власти ушибы, пишет Тайга.инфо.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина получила реальный срок за то, что толкнула и укусила полицейского. Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Женщина приехала в Барнаул, ходила пьяная городу, легла на лавку на остановке и уснула. Ее обнаружили и разбудили полицейские. Она отказалась объяснить причины своего поведения, стала проявлять агрессию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость