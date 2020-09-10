Суровый алтайский судья вынес приговор двум главврачам-взяточникам

Бывшим руководителям Республиканской больницы на Алтае Федору Рау и Сергею Близнюку вынесли приговор за взятки, пишут «Новости Горного Алтая». Дело рассматривал Алексей Кривяков, имеющий репутацию весьма сурового судьи, отмечает издание.

С 2016 по 2018 года Федор Рау и его зам Сергей Близнюк получили взятку в 865 тыс. рублей за содействие компании «Перспектива» в закупках на приобретение медпрепаратов и оборудования в больницу.

После назначения Близнюка на должность главного врача больницы он сам получил взятку в сумме 900 тыс. рублей за совершение аналогичных незаконных действий в отношении той же фирмы.

Суд назначил Федору Рау 7 лет 6 месяцев строгого режима со штрафом 4,325 млн рублей, а Сергея Близнюка — к 8 годам 6 месяцам строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.