Свадебная церемония: 13-летнюю россиянку выдали замуж

По версии следствия, между 13-летней девочкой и 29-летним бывшим имамом был заключен так называемый «никах» — мусульманский свадебный обряд, а затем — и первая брачная ночь, сообщает KazanFirst. По мнению следователей, мать не возражала против их отношений. А также содействовала сексуальному преступлению против ребенка, отпустив ее со взрослым мужчиной после свадьбы.

Планы жениха

Родители утверждают, что близости между экс-имамом и девочкой не было, а никах они прочитали, чтобы можно было оставаться наедине. По словам родителей, в интимные отношения жених планировал вступить, когда девушке исполнится 16 лет.

Рассказы подружкам

Между тем местные жители говорят, что девочка начала рассказывать другим детям в школе о механизмах сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Ее подруги поделились этим с родителями, а те обратились в правоохранительные органы.

СИЗО и подписка

Подозреваемый находится в СИЗО, а мать девочки — под подпиской о невыезде, поскольку на ее попечение четверо детей.

Экспертиза

Адвокат семьи Руслан Нагиев утверждает, что экспертиза не доказала половую связь между девочкой и мужчиной, пишет «Росбалт».

Духовное управление

В Духовном управление мусульман Татарстана осудили поведение бывшего имама и заявили, что он не имел права проводить никах, поскольку на момент заключения союза уже не был имамом, а кроме того даже имам не может проводить обряды для самих себя.