Сверхзвуковые самолеты напугали жителей российского региона

Однако губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале попытался успокоить россиян.
Он сообщил, что над регионом пролетали сверхзвуковые самолеты. Это подтвердили, по его словам, и в Росавиации.
Ранее жители сразу нескольких городов России — Калуги, Тулы и Обнинска — сообщили о громких хлопках, пишет Lenta.ru.
Ранее бийчане испугались громких звуков.
В единой диспетчерской службе Бийска объяснили, что в городе проходят «плановые мероприятия».
Как правило, так называют утилизацию продукции оборонных предприятий.