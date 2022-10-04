4 октября
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Происшествия

Сверхзвуковые самолеты напугали жителей российского региона

Жители Калуги и Обнинска испугались громких хлопков в небе.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Однако губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале попытался успокоить россиян.

Он сообщил, что над регионом пролетали сверхзвуковые самолеты. Это подтвердили, по его словам, и в Росавиации.

Ранее жители сразу нескольких городов России — Калуги, Тулы и Обнинска — сообщили о громких хлопках, пишет Lenta.ru.

Ранее бийчане испугались громких звуков.

В единой диспетчерской службе Бийска объяснили, что в городе проходят «плановые мероприятия».

Как правило, так называют утилизацию продукции оборонных предприятий.

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