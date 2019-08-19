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Происшествия

Светофор не помог: в Барнауле на «проклятом» перекрестке снова произошло ДТП

19 августа днем на пересечении ул. Э. Алексеевой и 40 лет Октября произошло ДТП с участием двух легковушек. Погибших нет.

ДТП на ул. Э. Алексеевой.
ДТП на ул. Э. Алексеевой.
Barnaul22

Как сообщают очевидцы, столкнулись Mazda и Toyota Corolla. Оба автомобиля ехали по ул. 40 лет Октября. Водитель Toyota из-за деревьев не увидел Mazda при повороте налево, говорят свидетели ДТП.

В результате аварии одно авто оказалось на клумбе.

На месте работают ГИБДД, МЧС и «скорая».

Горожане отмечают, что на данном перекрестке часто происходят аварии.

«Вот и поставили светофор для безопасности дорожного движения», «уже и светофор поставили, не помогает», «пригласите батюшку, пусть освятит проклятый перекресток», — пишут комментаторы в группах «Инцидент Барнаул» и Barnaul22.

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