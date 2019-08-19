Светофор не помог: в Барнауле на «проклятом» перекрестке снова произошло ДТП

Как сообщают очевидцы, столкнулись Mazda и Toyota Corolla. Оба автомобиля ехали по ул. 40 лет Октября. Водитель Toyota из-за деревьев не увидел Mazda при повороте налево, говорят свидетели ДТП.
В результате аварии одно авто оказалось на клумбе.
На месте работают ГИБДД, МЧС и «скорая».
Горожане отмечают, что на данном перекрестке часто происходят аварии.
«Вот и поставили светофор для безопасности дорожного движения», «уже и светофор поставили, не помогает», «пригласите батюшку, пусть освятит проклятый перекресток», — пишут комментаторы в группах «Инцидент Барнаул» и Barnaul22.