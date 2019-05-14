Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона и находится в коме

Свидетель по делу о драках с участием футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна. Ей сделали несколько операций. Сейчас находится в одной из больниц в городе Градец-Кралове (Чехия).

«Состояние у нее критическое. Сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств. Другими деталями я пока не располагаю», — рассказала собеседница АГН «Москва».

«С нами связался представитель чешской полиции, который сообщил о том, что 10 мая российская гражданка Екатерина Бобкова упала с балкона и получила множественные повреждения», — рассказал РИА Новости представитель посольства России в Чехии.

Предположительно, несчастный случай произошел на горном курорте Шпиндлерув-Млин.

Подруга Бобковой Ларита Торуа написала в Instagram, что у девушки трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение. Торуа также начала сбор средств на лечение подруги.

Свидетель

Бобкова в суде выступала в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала о том, как отдыхала с друзьями в клубе «Эгоист», а потом присоединилась к Кокорину и Мамаеву.

Оправдывая нападения Кирилла Кокорина, заступившегося за брата в конфликте с водителем Виталием Соловчуком, свидетельница заявила, что если бы потерпевший оскорбил ее сестру, то она его «убила бы».

Тем не менее она заявила в суде, что расплакалась от жалости к получившему серию ударов водителю и легла сверху, прикрыв его своим телом, «чтобы все закончилось».

Драка и приговор

8 мая Пресненский суд столицы назначил Кокорину наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

Двум другим фигурантам уголовного дела — брату нападающего «Зенита» Кириллу Кокорину и детскому тренеру Александру Протасовицкому — суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев и одного года и пяти месяцев колонии соответственно.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе, устроили драку с посетителями — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

После медики диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы «Пекин» избили водителя одной из ведущих Первого канала Соловчука.