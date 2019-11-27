Свидетели крупного пожара на Алтае вместо вызова МЧС снимали видео

26 ноября в Горно-Алтайске сгорел жилой дом с надворными постройками. Во время тушения пожарные нашли труп мужчины. В ГУ МЧС по Республике Алтай рассказали , что звонок поступил слишком поздно.

Пожар случился практически в центре города. Загорелся частный жилой двухэтажный дом.

«Объект пожара был хорошо заметен жителям ближайших многоэтажек. Однако, очевидцы предпочли снимать разгорающийся пожар на телефон и выкладывать ролики в социальные сети и мессенджеры, вместо того чтобы позвонить в пожарную охрану», — говорится в сообщении МЧС.

Звонок поступил, когда огонь уже охватил весь жилой дом. Пожарные прибыли через 3 минуты. Горело 150 кв. м. дома и построек во дворе.

Тушили огонь более двух часов.

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