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Происшествия

Свидетели крупного пожара на Алтае вместо вызова МЧС снимали видео

26 ноября в Горно-Алтайске сгорел жилой дом с надворными постройками. Во время тушения пожарные нашли труп мужчины. В ГУ МЧС по Республике Алтай рассказали, что звонок поступил слишком поздно.

Пожар.
Пожар.
22.mchs.gov.ru

Пожар случился практически в центре города. Загорелся частный жилой двухэтажный дом.

«Объект пожара был хорошо заметен жителям ближайших многоэтажек. Однако, очевидцы предпочли снимать разгорающийся пожар на телефон и выкладывать ролики в социальные сети и мессенджеры, вместо того чтобы позвонить в пожарную охрану», — говорится в сообщении МЧС.

Звонок поступил, когда огонь уже охватил весь жилой дом. Пожарные прибыли через 3 минуты. Горело 150 кв. м. дома и построек во дворе.

Тушили огонь более двух часов.

Что делать, если вы увидели пожар?

  • Сразу звоните на 101 или 112. Не теряя времени, и не уточняя «в пожарку звонили?».
  • Если горит ваше имущество — сначала позвоните, а потом тушите. Если место пожара труднодоступно или сложно найти, обязательно встретьте пожарные расчеты. Это сэкономит немало времени.
  • Помогая — не мешай! Не стоит лезть к пожарным с советами. Если вы хозяин или лицо имеющее отношение к горящему объекту — держитесь рядом, пожарные сами спросят.
  • Лучшая пассивная помощь пожарным — пройдите мимо, не присоединяясь к толпе. Мало того, толпа возле пожара — не самое безопасное место.
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