Свидетельница аварии с Цоем рассказала, как погиб лидер группы «Кино»

На создание памятника Цою ушло около семи месяцев. Скульптура выполнена из армированного бетона, покрыта тоном под бронзу.

Женщина, которая представилась СМИ необычным именем Парсла, живет в ста метрах от места, где разбился Цой. Она сообщила, что видела, как произошла та трагедия.

По ее словам, машина музыканта на большой скорости резко выскочили на встречную полосу и врезалась в автобус. Удар был такой силы, что двигатель легковушки отлетел к дереву.

Парсла вызвала скорую и милицию и принимала участие в извлечении тела из автомобиля.

На следующий день она узнала, что в крови Цоя обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Потом эту информацию из документов убрали, утверждает женщина.

Напомним, что лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года под Ригой. По официальной версии, он уснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Икарусом».