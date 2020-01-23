Священник РПЦ назвал зоозащитников шизофрениками, а они обвинили его в экстремизме

В Якутии зоозащитники обвинили священника в экстремизме, после того как он резко прокомментировал нападение большой стаи собак на ребенка, который сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии, пишет « Сибирь.Реалии ».

Скандальная история, которая сейчас только набирает обороты, началась 20 января в городе Ленске, где на восьмилетнего мальчика напала стая собак, когда он возвращался из школы. На ребенка набросились около 15 собак. Их отогнал проезжавший мимо водитель, но ребенку искусали руки, ноги и лицо. Мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

После нападения собак на ребенка настоятель храма Святителя Иннокентия Московского в Ленске Анатолий Астафьев назвал защиту животных «американским проектом».

«Защитники собак создают общественное мнение, атмосферу, которая потом выражается в принятии подобных законов. Представляете, мы, общество здравых взрослых людей, не можем решить элементарную проблему по защите детей, не можем решить элементарную проблему. Грош нам цена как обществу! Мы пришли к нулю. Наша защита животных это, конечно, американский проект», — подчеркнул Астафьев.

Более того, священник сравнил защиту животных с шизофренией.

«Нарастание шизофренического отношения к взаимотношениям человека и животного — это бред. Это шизофрения. Как вы этого не понимаете? В себя придите! Как зоозащитники будут спать, вам мальчик сниться не будет? Да все собаки Ленского района не стоят одного мизинца на ноге моей дочери, любого ребенка. Почему больные люди стали брать верх в общественной жизни. Им же надо говорить, что они больные!» — выразился священник.

Свое мнение Астафьев разместил в групповом чате в WhatsApp. Эту аудиозапись опубликовал «ТайгаПост» на онлайн-платформе SoundCloud.

Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Дмитрий Проскурин , izvestiy-kamen.ru

Зоозащитники считают высказывания священника оскорбительными и экстремистскими, пишет Sakhaday.ru. В сети распространяются обращения к архиепископу Якутскому и Ленскому Роману.

В одном из обращений женщина, представившись гражданкой России и православной христианкой, написала, что «глубоко обеспокоена недостойным поведением настоятеля».

«Меня, как представителя социальной группы зоозащитников глубоко оскорбляют и возмущают высказывания Анатолия Астафьева. Я расцениваю данные высказывание как направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, а именно к многочисленной социальной группе, именующей себя «защитники животных или «зоозащитники». Я расцениваю данные слова как утверждение, что моя принадлежность к защитникам животных означает, что я являюсь человеком ущербным, психически нездоровым, которого необходимо исключить из социума», — говорится в письме.

Зоозащитники уверены, что священник совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Собаки являются высшими позвоночными животными, первым в истории одомашненным животным. Сравнивать или противопоставлять интересы людей, том числе детей, и животных недопустимо <…> Заявления о том, что лучше тратить деньги на людей, а не на собак, являются провокационными», — говорится в обращении к архиепискому.

Злая собака. Михаил Хаустов

В ответ на такие претензии представительница Якутской епархии заявила, что слова священника — это его частное мнение.

«Высказывание отца Анатолия, конечно, очень жесткое и эмоциональное, но это его частное мнение. Давайте не будем на него сильно бросаться. Его можно понять, потому что пострадал ребенок. Ситуация с собачьими стаями плачевная, скорее всего, сказывается нехватка средств на решение этой проблемы. Стоит понять, что отец Анатолий не зоозащитников хотел оскорбить, а хотел поднять проблему», — подчеркнула пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елизавета (Сеньчукова).

Что касается суждения Астафьева, что собак надо отстреливать, то это, как добавила монахиня, от незнания.

«Это не работает. Если часть бродячих собак, встроенных в городскую экосистему, будет уничтожена, то оставшиеся будут плодиться активнее, вести себя гораздо хитрее и агрессивнее. Из-за нарушения экосистемы начнутся другие проблемы: уничтожим собак — появятся крысы. Именно этим объясняется переход на гуманное отношение к бродячим животным», — отметила она.

В заключение монахиня призвала не ссориться. По ее словам, зоозащитники в Ленске — это «мужественные и ответственные люди», а отец Анатолий — «удивительно трудолюбивый, любящий и заботливый человек», а «его гнев от отчаяния».

СК по Якутии возбудил уголовное дело по факту нападения собак. Следователи должны оценить работу чиновников. В ведомстве отметили, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред. После проведенного оперативного лечения его состояние стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни нет.