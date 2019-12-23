Священники католического ордена изнасиловали 175 детей

Священники «Легионеров Христа» изнасиловали 175 детей в возрасте от 11 до 18 лет за 78 лет существования католического ордена. Жертвами в основном стали мальчики, которые учились в семинариях, сообщает РИА Новости .

В общей сложности в насилии признаны виновными 33 священника ордена, 18 из которых до сих пор остаются действующими, говорится в докладе «легионеров». Священников либо ограничили в служении, либо отстранили от него.

Исторический анализ случаев насилия над несовершеннолетними в организации «выявил цепочки насилия, когда жертва легионера по прошествии лет становилась агрессором, повторяя над другими перенесенное насилие.

В этом смысле символично то, что 111 человек из числа пострадавших от действий Конгрегации подростков, были жертвами Марсиаля Масиеля, его жертв или жертв их жертв».

Об ордене

Консервативный католический орден был основан в 1941 году в Мексике. Сейчас он работает в 21 стране мира, пишет bfm.ru.

Орден много лет обвиняли в растлении малолетних.

В 2006 году папа Бенедикт XVI отстранил от руководства орденом его основателя Марсиаля Масиеля и призвал его вести жизнь в молитве и покаянии. Масиель умер в 2008 году.