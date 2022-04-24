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Происшествия

«Тачка в кашу». В Барнауле подросток без прав устроил жесткое ДТП возле кладбища

В Барнауле ночью 24 апреля около Михайловского кладбища перевернулся автомобиль, сообщает «Инцидент Барнаул».

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

По словам очевидца, в автомобиле находились трое подростков и они были пьяны.

«Трое ехали под 180 км/ч», — рассказал он.

На опубликованном видео пришедшие на помощь люди осматривают машину со словами «тачка в кашу».

В Барнаульской ГИБДД уточнили, что водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

«В 1:30 ночи на 20-м километре дороги „Барнаул — Павловск“ водитель 2005 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигался на автомобиле Mitsubishi Outlander, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира 2008 и 2003 годов рождения.

Всем оказали медпомощь в горбольнице № 1. В отношении водителя составили административный материал, по факту происшествия проводят проверку.

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