«Так антигуманно»: на Алтае эвакуированных из горящей школы учеников отказались приютить соседи

7 декабря в Бийске произошел пожар в школе № 1. Учеников 6−8 классов по тревоге эвакуировали на улицу, пишет «Бийский рабочий». Без верхней одежды школьники замерзали на улице, а соседние учреждения отказались пустить их внутрь.

Сначала учеников отправили в ближайшее отделение банка, но оттуда их выгнали. Затем эвакуированные подались в аптеку, но и там находиться запретили.

«Очень хочется, чтобы сотрудники организаций, поступившие так антигуманно, в следующий раз задумались, и представили себя, своих детей, на месте наших учеников. Призываем всех быть более терпимыми к детям, людям, попавшим в кризисную ситуацию», — подчеркнула директор школы Ольга Викарчук.

В итоге дети смогли дождаться выехавших за ними родителей в холле городской поликлиники № 1.

После того, как дым в здании школы рассеялся, учителя принесли верхнюю одежду детям из раздевалки.

Что случилось в школе?

Произошло короткое замыкание на вахте. Началось возгорание и задымление.

Сотрудники оперативно вызвали пожарных, вахтер применил огнетушитель, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Дежурный администратор приняла решение эвакуировать 208 учеников.

Почему не пустили в банк и аптеку?

«Я в этой аптеке работала в этот день. У меня обслуживалась педагог с этой школы, когда завалилась толпа детей. Места просто не было, все очень громко разговаривали. Ржали, что химии не будет. Просто не было слышно покупателя. На замечания никто не отреагировал. У нас камеры, все фиксируется. Дети были одни изначально без сопровождения. И тогда в очередной раз сделав замечание, было сказано, если не прекратите ор, то можете идти в другое место. И тут зашёл мужчина, который сказал детям идти в поликлинику. Маленькие остались у нас в аптеке. Хватит вранья», — пишет работница аптеки в группе «Инцидент Бийск».

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Сбербанк в субботу и воскресенье не работает, пишут бийчане.