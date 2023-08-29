"Так, что тапки слетели". В Барнауле автомобиль сбил мужчину

По данным источника, авария произошла на пересечения улиц Малахова и Новгородской. По предварительны данным, столкновение произошло не на пешеходном переходе.
"Отмечается, что сила удара была такой, что с пешехода слетели тапки", - сообщает "Инцидент".
Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства аварии неизвестны.
Ранее днем 26 августа 26-летняя девушка из Новосибирска в селе Чемал сбила 15-летнего подростка на электросамокате. Водительница поворачивала с второстепенной дороги, а подросток выезжал на проезжую часть в запрещенном месте, чтобы пересечь ее.
Мальчика доставили в местную больницу, однако госпитализация не понадобилась.