Такая эксгумация: врачи ошибочно сообщили родным о смерти пациента

Cемья из подмосковного Солнечногорска похоронила другого человека после того, как врачи ошибочно сообщили им о смерти их родственника, сообщает «Подъем».

Позже выяснилось, что пациент жив и находится в областной больнице в отделении для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Теперь его семья пытается восстановить документы «умершего», поскольку без них его нельзя выписать из больницы.

«Пациенту будет оказана вся необходимая юридическая помощь в оформлении документов, а также предложена медицинская реабилитация в ведущей профильной клинике. На время служебной проверки лечащий врач отстранен от исполнения служебных обязанностей. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников и в случае необходимости предприняты меры административного характера», — заявили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Родственники уже обратились с заявлениями в генпрокуратуру, Росздравнадзор, уполномоченному по правам человека, губернатору Московской области и следователям, пишет polit.ru.

Внучка потерпевшего рассказала, что ей также приходится заниматься и решением вопроса о выдаче разрешения на эксгумацию чужого тела из их семейного захоронения.