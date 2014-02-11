«Такого я не видела ни разу»: россиянка рассказала, как на столе взорвалась колбаса

В паблике « Черный список Тула » местная жительница опубликовала историю про колбасу, которая «взорвалась» на столе, когда семья готовилась к утренним бутербродам.

Женщина, которая представилась Еленой Брусенцевой, рассказала, что колбасу приобрели в местном магазине.

«Купили колбаски. Решили с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!» — написала женщина.

В комментариях под постом Елены появились предположения: «Просто мясо еще растет — из которого она сделана», «Колбаса просто взорвалась от обилия мяса в ней, не выдержала напряга», «Скажите спасибо, что в руках не рванула», «Короновирус, не иначе».

Некоторые полагают, что женщина могла в микроволновой печи разогреть сразу всю колбасу, не снимая обертки.

Однако, как заверяют непосредственные свидетели «колбасного теракта», сей съедобный предмет в микроволновку не пихали. Срок годности — до 14 февраля (60 суток).