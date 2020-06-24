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Происшествия

Таксе на рейсе «Аэрофлота» выбили глаз

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что на рейсе «Аэрофлота» две собаки получили травмы, сообщается на сайте ведомства.

Собака породы такса.
Собака породы такса.
СС0

17 июня пассажирка «Аэрофлота» Ирина Павлова рассказала «Городу 32», что на рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва ее таксе выбили глаз.

22 июня Кристина Ильичева рассказала, что ее мать летела из Москвы в Симфереполь рейсом «Аэрофлота». По прибытию ей выдали окровавленную переноску и заявили, что «собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете».

Тенденция?

Похожие случаи происходили с авиакомпанией и раньше.

В марте этого года на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву и далее в болгарскую Софию погибли два кота. С хозяином животных связались представители «Аэрофлота». Он потребовал, чтобы компания инициировала уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 345 УК) против грузчиков, ответственных за гибель его питомцев. Компания этого не сделала, и он сам обратился в полицию, пишет polit.ru.

Полицейские заявили, что двое котов погибли после перелета на борту «Аэрофлота» из-за того, что переноски с ними «сдуло» с багажной ленты и поэтому уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными заводить не будут.

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