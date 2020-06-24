Таксе на рейсе «Аэрофлота» выбили глаз

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что на рейсе «Аэрофлота» две собаки получили травмы, сообщается на сайте ведомства.

17 июня пассажирка «Аэрофлота» Ирина Павлова рассказала «Городу 32», что на рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва ее таксе выбили глаз.

22 июня Кристина Ильичева рассказала, что ее мать летела из Москвы в Симфереполь рейсом «Аэрофлота». По прибытию ей выдали окровавленную переноску и заявили, что «собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете».

Тенденция?

Похожие случаи происходили с авиакомпанией и раньше.

В марте этого года на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву и далее в болгарскую Софию погибли два кота. С хозяином животных связались представители «Аэрофлота». Он потребовал, чтобы компания инициировала уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 345 УК) против грузчиков, ответственных за гибель его питомцев. Компания этого не сделала, и он сам обратился в полицию, пишет polit.ru.

Полицейские заявили, что двое котов погибли после перелета на борту «Аэрофлота» из-за того, что переноски с ними «сдуло» с багажной ленты и поэтому уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными заводить не будут.