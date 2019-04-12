Таксист из Сибири получил пожизненное за серию убийств и изнасилований

Верховный суд Хакасии вынес приговор бывшему таксисту Дмитрию Лебедю за ряд убийств и изнасилований. Мужчина за пять лет совершил 15 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Дело Лебедя рассматривалась в закрытом режиме. Приговор вынесли утром 12 апреля. Суд решил назначить ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

По версии следствия, Дмитрий Лебедь в апреле 2013 года после изнасилования попытался убить 19-летнюю девушку. Ей удалось убежать. Годом позже, в марте, он попытался изнасиловать 28-летнюю девушку, но та тоже сумела отбиться. В июне 2015 года Лебедь убил 27-летнюю девушку. Ее останки нашли только спустя два года.

Потом он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней беременной женщины. Аналогичное преступление он совершил в марте 2016 года.

В сентябре 2017 года Лебедь убил и изнасиловал 24-летнюю девушку, спрятав тело в соседнем регионе.

Следователи опросили более 80 свидетелей и провели 18 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 22 тома.

Всего в рамках дела потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет.