Таксист сбил подростка на пешеходном переходе в Барнауле

Инцидент произошел 21 ноября в 15:00 на улице Горно-Алтайская, 16.
На опубликованных кадрах видно, что девушка начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как вдруг на нее на скорости наехал автомобиль такси.
Установлено, что это был Renault LOGAN, которым управлял 41-летний мужчина.
Девушке оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не потребовалась. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее ДТП с участием служебного автомобиля ДПС произошло в Барнауле.