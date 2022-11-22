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Происшествия

Таксист сбил подростка на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель такси наехал на 17-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

Инцидент произошел 21 ноября в 15:00 на улице Горно-Алтайская, 16.

На опубликованных кадрах видно, что девушка начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как вдруг на нее на скорости наехал автомобиль такси.

Установлено, что это был Renault LOGAN, которым управлял 41-летний мужчина.

Девушке оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не потребовалась. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее ДТП с участием служебного автомобиля ДПС произошло в Барнауле.

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