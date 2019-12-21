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Происшествия

«Там ужас». На бийской трассе столкнулись машины, трагедия унесла жизни пяти человек (обновлено)

Подписчики паблика Barnaul22 сообщили о столкновении трех легковых автомобилей на 249-м километре бийской трассы — после поворота на Косиху. Все, кто проезжал мимо, говорят примерно одно: «Там ужас».

Столкновение на бийской трассе 21 декабря 2019 года.
Столкновение на бийской трассе 21 декабря 2019 года.
Скан записи видеорегистратора, Barnaul22.

По словам очевидцев, есть погибшие — но другие утверждают, однако, что обошлось без смертей. На месте происшествия работают медики и МЧС.

Один автомобиль съехал в кювет. Возможно, машины столкнулись лоб в лоб. Официальной информации об этой аварии пока не поступало.

Обновлено 00:27

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.



«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и женщина, пассажир отечественного автомобиля, погибли на месте», — говорится в сообщении.



Авария произошла 21 декабря в 16:40 на автодороге Р-256. Согласно предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомашиной Toyota Corona, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

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