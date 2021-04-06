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Происшествия

Танк дулом распорол фуру на новосибирской трассе

На Ордынском шоссе в Новосибирской области танк стволом раскроил левый борт большегруза. Командование Новосибирского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, пишет НГС.

ДТП с танком под Новосибирском.
ДТП с танком под Новосибирском.
https://vk.com/act54

Известно, что танк — музейный экспонат. При транспортировке башня повернулась и задела бок стоящей на обочине фуры.

В группе «АСТ-54» появилось видео с моментом необычной аварии.


Пострадавших в результате ДТП нет.

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