Танк дулом распорол фуру на новосибирской трассе

Известно, что танк — музейный экспонат. При транспортировке башня повернулась и задела бок стоящей на обочине фуры.
В группе «АСТ-54» появилось видео с моментом необычной аварии.
Пострадавших в результате ДТП нет.
На Ордынском шоссе в Новосибирской области танк стволом раскроил левый борт большегруза. Командование Новосибирского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, пишет НГС.
Известно, что танк — музейный экспонат. При транспортировке башня повернулась и задела бок стоящей на обочине фуры.
В группе «АСТ-54» появилось видео с моментом необычной аварии.
Пострадавших в результате ДТП нет.
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