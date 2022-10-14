14 октября
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Происшествия

Танцующий шкаф, потерянные штаны, эвакуация: сибиряки рассказали, как ощутили мощное землетрясение

Утром 14 октября жителей Иркутской области разбудило мощное землетрясение. Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов. Жители делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Жители Иркутской области рассказывают, что утром проснулись от мощного толчка. У кого-то трясло стены. у других шкафы начали «танцевать».

В поселке Большое Голоустное, с которым рядом находился эпицентр, в нескольких школах прервались уроки, сообщает Babr Mash.

Студентов Байкальского госуниверситета эвакуировали из общежитий.

Жители не теряют чувства юмора и делятся забавными фотографиями. Например, кто-то от страха выпрыгнул из штанов, делится «Инцидент Иркутск».

Землетрясение в Иркутской области
Землетрясение в Иркутской области
Инцидент Иркутск

В администрации города Иркутска сообщили, что разрушений нет.

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