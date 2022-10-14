Танцующий шкаф, потерянные штаны, эвакуация: сибиряки рассказали, как ощутили мощное землетрясение

Жители Иркутской области рассказывают, что утром проснулись от мощного толчка. У кого-то трясло стены. у других шкафы начали «танцевать».
В поселке Большое Голоустное, с которым рядом находился эпицентр, в нескольких школах прервались уроки, сообщает Babr Mash.
Студентов Байкальского госуниверситета эвакуировали из общежитий.
Жители не теряют чувства юмора и делятся забавными фотографиями. Например, кто-то от страха выпрыгнул из штанов, делится «Инцидент Иркутск».
В администрации города Иркутска сообщили, что разрушений нет.