Танцующий шкаф, потерянные штаны, эвакуация: сибиряки рассказали, как ощутили мощное землетрясение

Утром 14 октября жителей Иркутской области разбудило мощное землетрясение. Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов. Жители делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Жители Иркутской области рассказывают, что утром проснулись от мощного толчка. У кого-то трясло стены. у других шкафы начали «танцевать».

В поселке Большое Голоустное, с которым рядом находился эпицентр, в нескольких школах прервались уроки, сообщает Babr Mash.

Студентов Байкальского госуниверситета эвакуировали из общежитий.

Жители не теряют чувства юмора и делятся забавными фотографиями. Например, кто-то от страха выпрыгнул из штанов, делится «Инцидент Иркутск».

Землетрясение в Иркутской области Инцидент Иркутск

В администрации города Иркутска сообщили, что разрушений нет.