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Происшествия

Тараканы и трещины на стенах: барнаульцы жалуются на состояние ожогового отделения больницы

Жительница Барнаула рассказала о плохих условиях в стационаре ожогового отделения «Городской больницы № 3» на улице Германа Титова. Сообщение на странице в Facebook разместил Алексей Линник.

В барнаульской больнице.
В барнаульской больнице.
Алексей Линник в facebook.com

Горожанка была на лечении с грудным ребенком. На фотографиях, которыми она поделилась, видны многочисленные тараканы. Также горожанка пожаловалась на трещины на стенах и попросила помощи.

О каком лечении может идти речь, если ребенок находится в антисанитарных условиях, в которых матери приходится готовить ребенку еду вместе с тараканами, — пишет Алексей Линник.

Евгений Нечепуренко, начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, оставил комментарий к этой публикации. Он озвучил позицию министерства здравоохранения региона. По информации ведомства, в помещении ожогового отделения горбольницы № 3 проводят косметический ремонт.

«С учетом специфики отделения (единственное в крае отделение для оказания экстренной медицинской помощи пациентам с термическими поражениями, отморожением) ремонт проводится без прекращения функционирования ожогового отделения. Ремонтные работы выполняются поэтапно. В данный момент идет ремонт в перевязочной и в приемном покое», — отметили в краевом минздраве.

Также там добавили, что дезинсекцию и дератизацию проводят каждый месяц, а при необходимости чаще. Последнюю биотехническую обработку выполнили 25 апреля.

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