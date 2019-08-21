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Происшествия

Тайный стационар: в Москве закрыли подпольную клинику пластической хирургии

Росздравнадзор закрыл в Москве нелегальную клинику пластической хирургии. По результатам проверки возбудили уголовное дело.

Медицина. Здоровье. Пластическая хирургия.
Медицина. Здоровье. Пластическая хирургия.
СС0

Речь идет об ООО «Медицинская академия «Генезис». Сотрудники Росздравнадзора провели выездную проверку компании.

В клинике им предъявили заранее подготовленные медкарты с ложными данными и пытались убедить проверяющих, что ее специалисты занимаются только косметологией.

В ходе осмотра помещения проверяющие обнаружили тайный стационар.

После беседы с пациентами выяснилось, что в тот день двум женщинам провели пластические операции по увеличению груди, пишет bfm.ru. При этом официально организация специализировалась на косметических процедурах, а лицензии на оказание медуслуг по пластической хирургии в стационарных условиях у клиники не было.

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