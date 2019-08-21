Тайный стационар: в Москве закрыли подпольную клинику пластической хирургии

Речь идет об ООО «Медицинская академия «Генезис». Сотрудники Росздравнадзора провели выездную проверку компании.

В клинике им предъявили заранее подготовленные медкарты с ложными данными и пытались убедить проверяющих, что ее специалисты занимаются только косметологией.

В ходе осмотра помещения проверяющие обнаружили тайный стационар.

После беседы с пациентами выяснилось, что в тот день двум женщинам провели пластические операции по увеличению груди, пишет bfm.ru. При этом официально организация специализировалась на косметических процедурах, а лицензии на оказание медуслуг по пластической хирургии в стационарных условиях у клиники не было.