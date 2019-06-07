Таз марихуаны забрали полицейские у жителя Алтайского края

54-летний житель поселка Первомайский хранил у себя дома 4,5 кг марихуаны. Нагрянувшие к нему полицейские нашли два пакета и металлический таз с запрещенной травой, а также ее следы в различной посуде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что марихуана принадлежит местному жителю 1974 года рождения, которому хозяин дома разрешил пользоваться жилищем. Подозреваемого задержали.

Он рассказал полицейским, что дикорастущую коноплю собрал в мае в окрестностях села для собственного потребления.

Эксперты провели освидетельствование на наличие наркотического опьянения, после которого составили административный материал по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.