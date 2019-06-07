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Происшествия

Таз марихуаны забрали полицейские у жителя Алтайского края

54-летний житель поселка Первомайский хранил у себя дома 4,5 кг марихуаны. Нагрянувшие к нему полицейские нашли два пакета и металлический таз с запрещенной травой, а также ее следы в различной посуде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Марихуана в тазу.
Марихуана в тазу.
22.мвд.рф

Правоохранители выяснили, что марихуана принадлежит местному жителю 1974 года рождения, которому хозяин дома разрешил пользоваться жилищем. Подозреваемого задержали.

Он рассказал полицейским, что дикорастущую коноплю собрал в мае в окрестностях села для собственного потребления.

Эксперты провели освидетельствование на наличие наркотического опьянения, после которого составили административный материал по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

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