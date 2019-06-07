Таз марихуаны забрали полицейские у жителя Алтайского края

Правоохранители выяснили, что марихуана принадлежит местному жителю 1974 года рождения, которому хозяин дома разрешил пользоваться жилищем. Подозреваемого задержали.
Он рассказал полицейским, что дикорастущую коноплю собрал в мае в окрестностях села для собственного потребления.
Эксперты провели освидетельствование на наличие наркотического опьянения, после которого составили административный материал по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».
Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.