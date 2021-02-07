Театр абсурда. Присяжные оправдали двух барнаульцев, напавших с ножом на полицейского

Алтайский краевой суд на основании решения коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор двум жителям Барнаула, которые обвинялись в нападении на служителя правопорядка. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

45-летний Роман Ш. и 43-летний Андрей К. обвинялись в том, что в феврале прошлого года якобы в состоянии алкогольного опьянения совершили умышленное преступление против сотрудника полиции.

Служитель правопорядка явился на вызов в одну из квартир на ул. Советской Армии, где в это время Роман и Андрей вместе со своим знакомым гуляли на всю катушку. Соседям это не понравилось, и они вызвали блюстителей закона.

Полицейский С. прибыл на место, позвонил в дверь, показал в глазок служебное удостоверение и потребовал от нарушителей выйти в подъезд.

В ответ Андрей К. и Роман Ш. взяли на кухне нож, вышли на площадку повалили полицейского и избили его, угрожая ножом. Более того, один из нападавших попытался нанести смертельный удар ножом полицейскому, но тот успел вовремя увернуться, а прибывшие на помощь сотрудники обезвредили дебоширов.

Однако коллегия присяжных заседателей неожиданно вынесла вердикт «об отсутствии события преступления» в действиях Романа Ш. и Андрея К. Подсудимых оправдали.

На основании этого решения оправдательный приговор озвучил и краевой суд. Однако вердикт еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.