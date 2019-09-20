Техник академии ФСБ продавал модули памяти компьютеров спецслужбы

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин продавал на сайте «Авито» детали компьютеров спецслужбы, а вырученные деньги тратил на ставки в букмекерских конторах.

За год работы прапорщик разобрал более 500 системных блоков, оставив без техники один из факультетов учебного заведения, «Коммерсант» со ссылкой на решение военного суда Московского гарнизона об отправке Хайруллина в колонию-поселение.

Теперь уже бывший сотрудник ФСБ оформил явку с повинной и сам рассказал следователям детали преступлений.

Хайруллин отвечал за пропускной режим в учебном заведении и получил ключи от всех помещений, после чего решил разбирать компьютеры.

«По словам прапорщика, получив в свое распоряжение несколько сотен новеньких компьютеров, он сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти „примерно за 25−30 тысяч рублей“», — пишет издание.

По началу экс-силовик планировал выиграть деньги на ставках, купить новое оборудование и вернуть все на место. Однако план техника не сработал, и он начал еженедельно продавать детали на сайтах «Авито» и «Юла». Суд оценил общий ущерб по делу в 7,273 млн рублей, пишет ura.ru.

Военный суд принял во внимание то, что Хайруллин оформил явку с повинной, раскаялся и активно помогал следствию.

Техника приговорили к четырем годам колонии-поселения.