Тела детей неделю лежат в раскопанных могилах на барнаульском кладбище

На Власихинском кладбище уже неделю в незакопанных могильных ямах лежат тела семерых человек, из которых шестеро — дети, пишет Regnum. Заведущий кладбищем Владимир Каминский поделился с журналистами видео, на котором показывает и пересчитывает могилы.

Речь идет о безродных людях, то есть тех, чьи тела остались невостребованными.

Руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников сначала сказал, что впервые слышит о таком, а потом признал, что несколько могил не закопали с 4 октября потому что сломался трактор.

«Это прямая обязанность заведующего кладбищем. И если вы опубликуете данное видео, я его тут же уволю», — сказал он журналисту

С лета 2019 года обязанности по захоронению возложили на старшего смотрителя. Как рассказал Владимир Каминский, этим занимается Никита Гончаров, который приходится сыном экс-руководителю МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова.

«До этого Гончаров успел поработать и в похоронной службе, поэтому связи остались. И теперь он у нас здесь пытается коммерцией заниматься. Сказал: у меня высшее образование, я копать могилы не буду. Те, кто это делал — у всех зарплаты в пользу Гончарова упали», — сетует завкладбищем.

По его словам, Гончаров и вовсе намеревался продавать землю на кладбище, потому что ему не хватает денег.

Каминский пожаловался в трудинспекцию, но теперь получает выговоры от начальства, продолжает собеседник.

«Они теперь хотят Гончарова заведующим поставить, а меня выживают. Вы бы знали, какими унизительными матерными словами меня, отдавшего этой работе 22 года, начальники покрывали, заявив, что у меня теперь только два варианта: уволиться самому или быть уволенным. На днях меня уведомили о сокращении моей должности. С декабря мне, заведующему, предлагают предлагают перейти в трактористы или уборщики на других кладбищах», — пояснил Владимир Каминский.

В день публикации СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку.

«В ходе проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности», — отметили в ведомстве.