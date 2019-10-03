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Происшествия

Тела двух застреленных сотрудниц нашли в офисе в Томске

3 октября в офисе в Томске нашли тела двух женщин с огнестрельными ранениями. Предполагаемый убийца покончил с собой до приезда полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Трагедия произошла днем в одном из офисных помещений дома № 6/20 по улице Героев Чубаровцев.

Тело подозреваемого находилось рядом с телами жертв, уточняет ren.tv.

Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи.

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